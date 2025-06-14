В Вологодской области закрылось 40% алкомаркетов

В Вологодской области на фоне ограничений продажи крепких спиртных напитков закрылось 40% алкомаркетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

«На территории региона действовало 610 алкомаркетов, уже закрыли 253 — это более 40%. Всего из 318 федеральных алкомаркетов прекратили деятельность 145», — рассказал чиновник.

Сообщается, что за последнюю неделю в Вологодской области закрылись три региональных алкомаркета, один магазин по продаже алкогольных напитков в розлив, а также была приостановлена продажа алкоголя в двух отделениях федеральных торговых сетей.

В Вологде за три месяца ограничений закрылся 61 пункт по продаже алкоголя из 118, в Череповце — 128 из 265 точек.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее Познер раскритиковал предложение Бастрыкина о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года.