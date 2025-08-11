В России предложили повысить до 21 года возраст покупки спиртного

В России необходимо поэтапно повысить до 21 года возраст покупки спиртного. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что большинство российских 11-классников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, тем самым вовлекая в употребление спиртных напитков и своих несовершеннолетних соучеников.

По мнению Рыбальченко, в связи с этим следует поднять на три года возраст, с которого можно покупать алкоголь. Он уточнил, что повышение можно провести в несколько этапов.

11 июня сообщалось, что в России могут запретить продажу энергетических напитков рядом с образовательными, медицинскими и спортивными объектами.

15 мая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить продажу сладостей в магазинах со спиртным.

Ранее в Госдуме назвали хорошей идеей запрет продажи алкоголя во время последних звонков.