На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили повысить до 21 года возраст покупки спиртного

Рыбальченко: следует поэтапно увеличить до 21 года возраст покупки алкоголя
close
Марина Маковецкая/РИА Новости

В России необходимо поэтапно повысить до 21 года возраст покупки спиртного. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что большинство российских 11-классников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, тем самым вовлекая в употребление спиртных напитков и своих несовершеннолетних соучеников.

По мнению Рыбальченко, в связи с этим следует поднять на три года возраст, с которого можно покупать алкоголь. Он уточнил, что повышение можно провести в несколько этапов.

11 июня сообщалось, что в России могут запретить продажу энергетических напитков рядом с образовательными, медицинскими и спортивными объектами.

15 мая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить продажу сладостей в магазинах со спиртным.

Ранее в Госдуме назвали хорошей идеей запрет продажи алкоголя во время последних звонков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами