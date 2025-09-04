У Алеутских островов в США произошло землетрясение

У принадлежащих США Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 87 километрах к юго-западу от населенного пункта Никольский на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 27,3 километра (17 милях) от города Джелалабад, вблизи пакистанской границы. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что из-за расположения эпицентра в труднодоступной горной местности потребуется время для получения полной картины о количестве пострадавших.

30 августа в американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Ранее ученые раскрыли тайну загадочных землетрясений в Португалии.