Власти Афганистана назвали количество погибших в результате землетрясения

NBC: в Афганистане 250 человек погибли и свыше 500 пострадали от землетрясения
Uwe Anspach/Global Look Press

В Афганистане 250 человек погибли и свыше 500 пострадали от землетрясения. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

В публикации говорится, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло ночью в 17 милях от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном.

Представитель Минздрава Афганистана заявил, что сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности и специалистам необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.

«Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для оказания помощи людям в пострадавших районах», — заявил он.

Журналисты отметили, что Афганистан подвержен землетрясениям, потому что расположен на стыке Индийской и Евразийской тектонических плит. Помимо этого, подобным природным явлениям способствует горная местность.

До этого в управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 16 афтершоков.

Ранее ученые предупредили о формировании зоны мегаземлетрясений под Атлантическим океаном.

