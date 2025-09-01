На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли тайну загадочных землетрясений в Португалии

Nature Geoscience: под дном Атлантики скрывается аномалия
Uwe Anspach/Global Look Press

Международная команда ученых выяснила, почему Португалия регулярно сталкивается с мощными землетрясениями. Под дном Атлантики в районе Абиссальной равнины Подковы обнаружен участок океанической плиты, который расслаивается и погружается вглубь Земли, провоцируя образование разломов и сейсмическую активность. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Одно из самых разрушительных землетрясений Европы произошло в Португалии в 1755 году: толчки вызвали цунами и пожары, унесшие десятки тысяч жизней. Подобные сильные землетрясения фиксировались и позже, в том числе в 1969 году магнитудой 7,9. Однако их происхождение оставалось загадкой: очаги находились в районе Абиссальной равнины Подковы — вдали от крупных тектонических разломов.

Оказалось, что под дном Атлантики скрывается аномалия — участок океанической литосферы, который начал расслаиваться и погружаться вглубь Земли. Ранее такой процесс, называемый деламинацией, наблюдался только в континентальных плитах. Ученые пришли к выводу, что вода, проникая в горные породы и превращая их в серпентинит, ослабила границу между слоями и позволила нижней части плиты начать «проваливаться».

Модели показывают, что этот процесс изолировал блок литосферы, который сместился на север и сформировал мощный надвиговый разлом в районе Пиреней. Именно он стал источником сильных сейсмических событий — в том числе знаменитого Лиссабонского землетрясения 1755 года.

Авторы считают, что подобные явления могли предшествовать началу субдукции — процесса погружения океанической плиты под другую, сопровождающегося разрушительными землетрясениями. Новая работа объясняет, почему Португалия остается сейсмоопасным регионом, и поможет в разработке систем прогноза и мер защиты населения Испании и Португалии.

Ранее на Марсе нашли следы его бурного прошлого.

