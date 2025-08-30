Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в США

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентром подземных толчков стал участок примерно в 95 км к юго-востоку от города Элко, население которого составляет около 20 тысяч человек.

Информации о пострадавших, а также о возможных разрушениях не поступала.

тром 28 августа на территории Западной Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,3 в 120 км южнее от села Хандагайты, Овурского района. Подземные толчки дошли до Тувы. Жители в Кызыле, Ак-Довураке, Шагонаре сообщили в комментарии журналистам сообщили, что их трясло. Один из горожан рассказал, что толчки были ощутимы. По его словам, чувствовалось, будто «стены заскрипели».

До этого в Каспийском море у побережья России произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки были зафиксированы в 23:33 мск в 51 километре от города Дербента на глубине 10 километров.

