На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нелегальные мигранты устроили масштабную резню на судне в океане

Daily Mail: нелегальные мигранты убили 72 человека на судне по пути к Канарам
close
Depositphotos

Нелегальные мигранты из Африки устроили масштабную резню на судне, которое следовало на Канарские острова. Они убили 72 человека после обвинений в колдовстве, сообщает британская газета Daily Mail.

По информации издания, судно, перевозившее около 320 мигрантов, запуталось в сетях по пути в Испанию и около недели дрейфовало в Атлантическом океане. Часть молодых пассажиров решила убить других, чтобы выжить, так как запасов воды и продуктов не хватало на всех. Они сговорились между собой и обвинили своих жертв в колдовстве.

Только 248 нелегалов из 320 добрались до Канар. Испанская полиция проводит расследование, задержано свыше 20 подозреваемых в убийствах.

В конце августа береговая охрана Ливии обстреляла судно гуманитарной организации, экипаж которого искал терпящих бедствие в Средиземном море мигрантов.

13 августа стало известно, что в районе итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами. В результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что полиция Франции разрезает надувные лодки нелегалов, плывущих в Британию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами