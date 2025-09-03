Нелегальные мигранты устроили масштабную резню на судне в океане

Daily Mail: нелегальные мигранты убили 72 человека на судне по пути к Канарам

Нелегальные мигранты из Африки устроили масштабную резню на судне, которое следовало на Канарские острова. Они убили 72 человека после обвинений в колдовстве, сообщает британская газета Daily Mail.

По информации издания, судно, перевозившее около 320 мигрантов, запуталось в сетях по пути в Испанию и около недели дрейфовало в Атлантическом океане. Часть молодых пассажиров решила убить других, чтобы выжить, так как запасов воды и продуктов не хватало на всех. Они сговорились между собой и обвинили своих жертв в колдовстве.

Только 248 нелегалов из 320 добрались до Канар. Испанская полиция проводит расследование, задержано свыше 20 подозреваемых в убийствах.

В конце августа береговая охрана Ливии обстреляла судно гуманитарной организации, экипаж которого искал терпящих бедствие в Средиземном море мигрантов.

13 августа стало известно, что в районе итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами. В результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что полиция Франции разрезает надувные лодки нелегалов, плывущих в Британию.