Судно с мигрантами затонуло у итальянского острова Лампедуза

В районе итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами, передает Radio Radicale.

По данным источника, в результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Официальных заявлений и подробностей пока нет.

До этого во Вьетнаме перевернулся туристический катер, в результате чего утонул 41 человек. Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ.

Семьи, потерявшие близких на катере, получат компенсацию в размере $955. Раненые получат по $340. Из 47 пассажиров и пяти членов экипажа были спасены только 10. Россиян на борту затонувшего во Вьетнаме круизного лайнера не было.

В июле затонуло греческое торговое судно Eternity C, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда. Гражданин России и еще один человек пострадали в результате атаки хуситов.

Ранее появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома в Индонезии пассажирами.