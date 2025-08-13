На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Судно с мигрантами затонуло у итальянского острова Лампедуза

Radio Radicale: у итальянского острова Лампедуза затонуло судно с мигрантами
close
Vadim Ghirda/AP

В районе итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами, передает Radio Radicale.

По данным источника, в результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Официальных заявлений и подробностей пока нет.

До этого во Вьетнаме перевернулся туристический катер, в результате чего утонул 41 человек. Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ.

Семьи, потерявшие близких на катере, получат компенсацию в размере $955. Раненые получат по $340. Из 47 пассажиров и пяти членов экипажа были спасены только 10. Россиян на борту затонувшего во Вьетнаме круизного лайнера не было.

В июле затонуло греческое торговое судно Eternity C, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда. Гражданин России и еще один человек пострадали в результате атаки хуситов.

Ранее появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома в Индонезии пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами