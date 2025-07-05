Полиция Франции разрезает надувные лодки нелегалов, плывущих в Британию

Полиция Франции разрезает ножами надувные лодки нелегальных мигрантов, которые намереваются переправиться через Ла-Манш. Об этом сообщает газета The Times.

«Французская полиция впервые применила ножи, чтобы проколоть лодки в воде, не позволив десяткам мигрантов пересечь Ла-Манш», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, соответствующий метод французские правоохранители используют в рамках реализации закона о предотвращении пересечения нелегалами Ла-Манша.

В мае сообщалось, что французские власти за сутки спасли 192 нелегальных мигранта с четырех лодок в проливе Ла-Манш.

На одном из судов произошла трагедия: оно развалилось из-за потери транца, к которому крепился двигатель. Один человек погиб, еще шестеро получили ожоги и переохладились. Патрульный катер спас тринадцать мигрантов, а спасательный буксир, поддерживаемый вертолетом Национального флота, подобрал еще 68 человек.

Как стало известно, одна из лодок с мигрантами была перегружена. 45 человек обратились за помощью к французской патрульной службе, в то время как остальные продолжили путь в Великобританию.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона.