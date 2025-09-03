На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый популярный вкус чипсов у россиян

Любимым вкусом чипсов у россиян оказался «Зеленый лук»
Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Согласно исследованию аналитиков АТОЛ, самым популярным вкусом чипсов у россиян оказался «зеленый лук», их доля продаж в категории составила 23%. Второе место заняли «сметана и зелень» — 20%, на третьем — «краб» с показателем 18%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В топ-5 также вошли вкусы «сыр» (14%) и «бекон» (9%). Более редкими предпочтениями остаются «паприка» и «соль» — по 4%, а также «барбекю» (2%). На долю прочих вкусов пришлось 6%.

До этого исследование сервиса «Пакет» показало, что в выходные россияне чаще покупают чипсы, сладкое и алкоголь. Так, в нерабочие дни чипсы и сухарики покупают на 11% больше.

Ранее были названы неожиданные продукты, которых следует избегать в жару.

