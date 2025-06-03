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Названы неожиданные продукты, которых следует избегать в жару

Врач Мельникова: мороженое, лимонады и квас не стоит употреблять в жару
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Летом в жару многие люди отдают предпочтение «холодным» блюдам, а «горячее» оставляют в стороне. Однако такой подход может навредить здоровью, особенно пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и холецистит, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«В частности, в жару не рекомендуется есть такое всеми любимое лакомство, как мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов и, как следствие, возникновению острых респираторных заболеваний (ОРЗ)», — отметила Мельникова.

По ее словам, не лучшим решением будет и охладиться молочным коктейлем, квасом или лимонадом. Эти сладкие напитки только усилят чувство жажды и сохранят больше тепла, так как препятствуют нормальному потоотделению и увеличивают риск обезвоживания.

«Безусловно, организм нуждается в дополнительной жидкости, так как идет его большая потеря с потом, но делать это необходимо правильно. Предпочтите воду, чай, компот, морс», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Также врач обратила внимание, что лето — это не только сезон пикников и отпусков, но и пищевых токсикоинфекций. Поэтому во время путешествий рекомендовано исключить скоропортящиеся продукты: молоко, творог, сметана, яйца, колбасы, консервы, салаты, заправленные майонезом, пирожные с кремом.

«Высокие температуры — это риск размножения патогенных бактерий в данных продуктах питания. Как следствие, тошнота, рвота, диарея, болевой синдром в животе, повышение температуры тела. Во избежание неблагоприятных последствий в дороге придерживайтесь простых правил питания: сухие перекусы (печенье, крекеры); бутилированная вода; личная гигиена (вымойте руки перед приемом пищи); термическая обработка продуктов при температуре 80-100 градусов; соблюдайте сроки и условия хранения продуктов», — посоветовала специалист.

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