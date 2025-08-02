Россияне в выходные налегают на чипсы и сладкое, а в будни — на кофе

С наступлением выходных у россиян меняется не только расписание дня, но и наполнение холодильника. В будни, когда нужно быть продуктивными, люди получают энергию от кофе и чая в стаканчиках — спрос на бодрящие напитки повышается на 18% по сравнению с выходными.

Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Та же история с перекусами: в будни, когда каждая минута на счету, выпечка и готовая еда выручают, экономя время. Но с приходом выходных их востребованность становится на 10% и 14% ниже. На первый план выходят сладости, потребители не могут устоять перед соблазном и покупают их на 14% чаще. Также в нерабочие дни у россиян стабильно растет потребность во вредной еде: чипсы и сухарики покупают на 11% больше.

Алкоголь, как и ожидалось, тоже пользуется особым спросом в выходные — его покупают на 10% больше. При этом летние фрукты и ягоды остаются вне конкуренции: их берут почти одинаково в любой день недели, с минимальным спадом на 3% в выходные. Любопытно, что в будни россияне чаще добавляют в корзину колбасу (4%).

Таким образом, можно сделать вывод, что быстрые перекусы более популярны во время рабочей недели, а различные сладкие удовольствия и вредные перекусы — в выходные. Более того, покупатели в будни также демонстрируют значительный интерес к покупкам категорий, на которые действуют специальные предложения, например: готовая еда, кофе и выпечка.

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