Нефтяное пятно после разлива в Черном море распалось на несколько частей

Эксперт Станичный: скопление нефти в Черном море распалось на несколько пятен

Скопление нефтепродуктов после разлива в Черном море около Керченского пролива распалось на несколько пятен разных размеров. Об этом сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, который работает с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

«Большая часть [нефтяного пятна] находится напротив Керченского пролива. Но оно перестало быть цельным, некоторое количество отделилось», — сказал специалист.

По его словам, общая площадь пролитых нефтепродуктов при этом уменьшилась и уже не равняется фиксированному ранее показателю в 350 кв. км.

29 августа на выносном причале в Черном море произошла нештатная ситуация при погрузке нефти на танкер, в результате чего некоторое количество сырья вышло на поверхность. При этом в воду попало 30 куб. м нефти. По данным Росприроднадзора, утечка была локализована. На месте происшествия установили 800 м боновых заграждений. К устранению ЧП привлекли 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.