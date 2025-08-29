Названы масштабы разлива нефти в Черном море

При разливе в Новороссийске в Черное море попало 30 кубических метров нефти. Об этом сообщил ТАСС Росприроднадзор со ссылкой на данные КТК (Каспийского трубопроводного консорциума).

«При проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО «КТК-Р» из-за разрыва морского соединения плавучего шланга произошла утечка», — сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, утечка была оперативно локализована. На месте происшествия установлено 800 м боновых заграждений. К устранению ЧП привлечено 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей. Экологический ущерб от произошедшего устанавливается.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы возгорания не было. Выносное причальное устройство КТК-2, на котором произошел инцидент, выведено из эксплуатации.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.