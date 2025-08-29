На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Черном море локализовали разлив нефти

Росморречфлот: в акватории порта Новороссийск локализовали разлив нефти
true
true
close
Daily Storm/Telegram

В акватории порта Новороссийск локализовали разлив нефти, произошедший при погрузке сырья на танкер. Об этом сообщили в Telegram-канале Росморречфлота.

«Разлив оперативно локализован, установлено 800 м боновых заграждений. Задействовано 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что на выносном причале в Черном море произошла нештатная ситуация при погрузке нефти на танкер, в результате чего некоторое количество сырья вышло на поверхность. Организация устанавливала объем вышедшей нефти и проводила экологический мониторинг обстановки.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы возгорания не было. Выносное причальное устройство КТК-2, на котором произошел инцидент, выведено из эксплуатации, отметили в консорциуме.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами