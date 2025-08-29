В Черном море локализовали разлив нефти

В акватории порта Новороссийск локализовали разлив нефти, произошедший при погрузке сырья на танкер. Об этом сообщили в Telegram-канале Росморречфлота.

«Разлив оперативно локализован, установлено 800 м боновых заграждений. Задействовано 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что на выносном причале в Черном море произошла нештатная ситуация при погрузке нефти на танкер, в результате чего некоторое количество сырья вышло на поверхность. Организация устанавливала объем вышедшей нефти и проводила экологический мониторинг обстановки.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы возгорания не было. Выносное причальное устройство КТК-2, на котором произошел инцидент, выведено из эксплуатации, отметили в консорциуме.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.