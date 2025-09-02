Жителя Волгограда задержали за оправдание терроризма

ФСБ задержала жителя Волгограда за поддержку Украины и запрещенного объединения

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Волгограде 39-летнего местного жителя по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».

Отмечается, что мужчина в социальных сетях поддерживал Украину.

Против волгоградца возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оправдании террористической деятельности и поддержке запрещенного в России националистического объединения.

Расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Хабаровске 18-летний местный житель осужден за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

30 августа стало известно, что жителя Кирова признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в публичном оправдании или пропаганде терроризма. Он был оштрафован на 400 тысяч рублей.

Ранее в Ялте осудили мужчину, призывавшего к насилию над русскими.