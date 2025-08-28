В Ялте осудили мужчину, призывавшего к насилию над русскими

Жителя Ялты осудили на два года за публичные призывы к насилию над русскими

Жителя Ялты, в чатах призывавшего к насилию над русскими и активно поддерживавшего украинские войска, приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, на скамье подсудимых оказался мужчина 1980 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.

Из заявления следует, что сообщения жителя Ялты были направлены на экспертизу. Специалисты установили, что тексты содержат призывы к совершению насильственных действий по отношению к представителям определенной национальности.

«Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года», — отметили в ФСБ.

Там уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

