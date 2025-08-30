На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно

Опоздавшие на рейсы россияне с 1 сентября смогут использовать обратный билет
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Граждане России с 1 сентября 2025 года в случае опоздания на свой авиарейс смогут воспользоваться обратным билетом. Об этом говорится в приказе министерства транспорта России.

Раньше, если пассажир, у которого был билет в обе стороны, опаздывал на рейс, то авиакомпания была вправе аннулировать билет на оба направления. Теперь начнут действовать новые правила. Согласно им, пассажир сможет воспользоваться обратным билетом при условии, если он прибыл в аэропорт.

Кроме того, будут ограничены дополнительные комиссии. Авиакомпании больше не смогут повышать стоимость билетов по собственным причинам. Размер компенсаций за аннулирование билета или изменение условий будет состоять только из фактических расходов компании.

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков рассказал, что при оформлении стыковочного авиарейса в рамках одного бронирования полная ответственность за доставку пассажира до конечного пункта назначения возлагается на авиакомпанию.

Ранее россиянка, которой не досталось горячего блюда при задержке рейса, подала иск к «Победе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами