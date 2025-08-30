В РФ разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно

Граждане России с 1 сентября 2025 года в случае опоздания на свой авиарейс смогут воспользоваться обратным билетом. Об этом говорится в приказе министерства транспорта России.

Раньше, если пассажир, у которого был билет в обе стороны, опаздывал на рейс, то авиакомпания была вправе аннулировать билет на оба направления. Теперь начнут действовать новые правила. Согласно им, пассажир сможет воспользоваться обратным билетом при условии, если он прибыл в аэропорт.

Кроме того, будут ограничены дополнительные комиссии. Авиакомпании больше не смогут повышать стоимость билетов по собственным причинам. Размер компенсаций за аннулирование билета или изменение условий будет состоять только из фактических расходов компании.

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков рассказал, что при оформлении стыковочного авиарейса в рамках одного бронирования полная ответственность за доставку пассажира до конечного пункта назначения возлагается на авиакомпанию.

