В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

1 сентября стало известно, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в международном аэропорту Волгограда. По словам Кореняко, данное решение необходимо для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Казани.

В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на регионы Российской Федерации. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России «будет увеличиваться».

Ранее пассажирский лайнер экстренно приземлился в Екатеринбурге.