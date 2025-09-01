На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во ВЦИОМ объяснили увеличение возраста вступления в брак в России

Глава ВЦИОМ Федоров: россияне позже вступают в брак из-за выбора карьеры
Александр Кряжев/РИА Новости

Российская молодежь предпочитает карьеру вступлению в брак. Об этом гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что современные молодые люди не торопятся заключать брачный союз. Среди них господствует мнение, что сначала следует прочно встать на ноги, получить образование, профессию, работу, создать материальный фундамент, найти человека, проверить свои чувства к нему, попробовать и лишь после этого уже создавать семью. Поэтому средний возраст вступления в брак в России увеличился.

Федоров отметил, что не состоящие в браке 25-летние молодые уже не вызывают удивления, как это было в прежние времена.

19 августа психолог Лариса Каравайцева заявила, что россияне позже вступают в брак из-за страха утраты свободы.

14 июля семейный медиатор Екатерина Елгаева заявила, что россияне откладывают вступление в брак из-за карьеры и желания приобрести жилье.

Ранее Милонов призвал запретить показывать в фильмах бездетных женщин.

