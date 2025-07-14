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В России ответили, почему растет средний возраст создания семьи

Медиатор Елгаева: россияне откладывают вступление в брак из-за карьеры
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Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

В России фиксируется тенденция поздних браков, на что влияют социально-экономические причины. Об этом 360.ru рассказала семейный медиатор Екатерина Елгаева.

Она уточнила, что средний возраст первого вступления в брак вырос на три года — до 33 лет у женщин и до 35 — у мужчин, потому что они хотят сначала «встать на ноги», сделать карьеру и приобрести жилье. Эксперт отметила, что им также приходится зарабатывать на будущее детей, поскольку им нужно будет платить за детский сад, школу и кружки.

«Люди откладывают рождение детей и вместе с этим откладывают вступление в брак. Потому что если ты не рожаешь детей, не покупаешь совместное жилье, то зачем тебе брак?» — заключила Елгаева.

Данные, размещенные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС», до этого показали, что количество заявлений о заключении брака в России с 2021 по 2024 год увеличилось более чем в два раза — с 1,1 млн до 2,76 млн. Согласно статистике, в 2021 году было подано 1 114 833 заявления, в 2022 году — 1 828 940, в 2023-м — 2 617 005, а в 2024 году число заявлений достигло 2 766 020. С начала 2025 года зарегистрировано уже 1 444 059 обращений.

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