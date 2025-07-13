Милонов призвал запретить показывать в фильмах бездетных женщин

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что молодые люди в России стали позже вступать в брак из-за «чудовищной инфантильности». По его мнению, на желание обрести семью также влияют образы состоятельных и бездетных женщин в кино.

«Это, прежде всего, молодые люди до 30 лет. Они заводят котиков или нелепых собачек, катаются на самокатиках в шортиках в то время, когда лучшая часть молодежи после 20 лет пошла защищать страну. Эти инфантильные нежизнеспособные любители лавандового рафа катаются по Москве и по другим городам и совершенно непригодны для созидательной жизни, для создания семьи. Потому что ни одна нормальная девушка не воспринимает этих нарциссов в качестве потенциальных защитников, глав семьи и так далее. С другой стороны, конечно, это образ. В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать голых людей, курящих, нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи. То есть это люди, которые отказываются от семьи, у которых нет вообще детей, никогда не были женаты. Это как курильщики. Показывать их нельзя», — сказал Милонов.

До этого «Вести» со ссылкой на данные информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС» сообщили, что за последние пять лет средний возраст женихов и невест в России заметно увеличился. С 30,7 до 33,2 года у женщин и с 32,8 до 35,3 года у мужчин. Показатели стабильно увеличиваются не первый год, поясняют аналитики. Они связывают подобную тенденцию с изменениями в приоритетах молодежи, а также с общими социально-экономическими факторами.

Ранее в Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи.