ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара

Пухов: ВСУ нанесли два удара по жилым кварталам Энергодара
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилым кварталам города — спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города», — написал он.

По словам Пухова, обошлось без пострадавших, возгораний и разрушений.

Он назвал атаку по городу накануне Дня знаний «циничным актом, направленным на запугивание граждан».

28 августа украинские военные с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по жилому району в Энергодаре. Возгораний на месте происшествия зафиксировано не было. В результате атаки никто не пострадал.

В начале августа ВСУ обстреляли из артиллерии район ЗАЭС, в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Во время тушения возгорания одна из машин МЧС подверглась атаке украинского беспилотника.

Ранее ВСУ атаковали дроном здание администрации Энергодара.

