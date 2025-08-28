На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Город — спутник Запорожской АЭС подвергся атаке беспилотников

Глава Энергодара Пухов: ВСУ с помощью беспилотников атаковали жилой район
РИА Новости

Украинские военнослужащие с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары по жилому району в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Максим Пухов.

«По предварительным данным, пострадавших нет <...> Возгорание не произошло», — отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники силовых ведомств.

На фоне произошедшего Пухов призвал местных жителей соблюдать осторожность и быть внимательными. Также он рекомендовал гражданам воздержаться от прогулок по Энергодару.

28 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 102 БПЛА и 34 снаряда по территории региона. Атакам подверглись 36 населенных пунктов, пострадали четыре человека. Из них выжили трое.

Кроме того, были зафиксированы повреждения 33 частных домовладений и пяти предприятий. Также урон получили 11 транспортных средств, склад, социальный объект, административное здание и трактор.

Ранее в Ростове-на-Дону сняли на видео мощный пожар в жилом доме, произошедший из-за падения беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
