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Украинские военные атаковали здание администрации Энергодара

Мэр Пухов: ВСУ атаковали дроном администрацию города — спутника ЗАЭС Энергодара
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали дроном администрацию города — спутника ЗАЭС Энергодара. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла в ночь на 11 июля, около 01:00 по московскому времени. Пухов отметил, что в момент атаки в здании не было работников, никто не пострадал.

При этом мэр подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной. Пухов призвал горожан не игнорировать сообщения о воздушной опасности в официальных Telegram-каналах и других информационных ресурсах.

Днем ранее украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в Энергодаре. По словам Пухова, атака произошла на проспекте Строителей. Основной удар пришелся между третьим и четвертым этажами многоэтажного дома.

Об атаке украинской армии мэр города сообщил утром 10 июля. По его словам, после обстрела ВСУ было зафиксировано три очага возгорания. На месте инцидентов работали пожарные. Ситуация находится под контролем, уточнил градоначальник.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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