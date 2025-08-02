В промзоне рядом с ЗАЭС возник пожар после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

По его данным, во время тушения пожара одна из машин МЧС подверглась атаке украинского беспилотника. Никто из персонала станции и пожарных не пострадал. Возгорание было локализовано.

Также в ходе осмотра территории был обнаружен поврежденный легковой автомобиль, внутри которого находился гражданский человек без признаков жизни, не имеющий отношение к работе АЭС, отмечается в сообщении.

На днях дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части ЗАЭС. В пресс-службе станции рассказали, что в результате украинской атаки были повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность, пожар возник рядом с теплотрассой.

13 июля украинские военнослужащие нанесли удар по уникальному учебно-тренировочному центру, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, на территории ЗАЭС в Энергодаре.

Ранее ВСУ атаковали дроном здание администрации Энергодара.