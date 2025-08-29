В Махачкале произошла перестрелка

Перестрелка произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале. Информация о возможных пострадавших уточняется, сообщили ТАСС в администрации города.

«Предварительно, двое молодых ребят повздорили, один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались», — рассказал собеседник агентства.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении не выжили двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Позже раненому участнику нападения предъявили обвинения в хищении оружия, угоне автомобиля, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей. В ходе допроса он признал вину и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции, подчеркнули в СК.

