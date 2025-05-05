В Махачкале произошла перестрелка с участием полицейских

Перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов произошла в Махачкале в республике Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В материале отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомеда Тагирова.

Как пишет Telegram-канал 112, двое неизвестных напали на патруль ДПС. Злоумышленники открыли шквальный огонь по стражам порядка, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

«Пока нападавшие не задержаны, их личности не установлены», — говорится в тексте.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что как минимум один полицейский получил ранения, и его спасти не удалось. Более того, по информации журналистов, пострадала 12-летняя девочка. Во время стрельбы ей в руку попал осколок.

Сейчас район, где произошла перестрелка, оцеплен правоохранителями. В городе объявили план «Перехват», пишет Telegram-канал Zvezdanews.

3 мая Главное управление министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю сообщило, что в Находке задержали мужчину, устроившего стрельбу из охотничьего ружья с балкона жилого дома. Против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

В результате инцидента никто не пострадал, но правоохранители изъяли оружие и направили его на экспертизу. Проверка показала, что оно было зарегистрировано законно.

Ранее в Московской области мужчина устроил стрельбу на улице из сигнального пистолета.