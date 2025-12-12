Премьер-министр Эстонии исчез во время выступления Зеленского

Премьер Эстонии Михал пропал во время выступления Зеленского на онлайн-встрече

Глава правительства Эстонии Кристен Михал исчез во время выступления украинского лидера Владимира Зеленского на встрече так называемой «коалиции желающих», которая прошла в онлайн-формате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеозапись заседания.

На кадрах видно, что в начале выступления Зеленского эстонский премьер-министр сидит в кресле наравне с другими лидерами. Однако через три минуты Михал резко исчезает из кадра, и его кресло остается пустым.

При этом председатель кабинета министров Великобритании Кир Стармер, оказавшийся в кадре в тот момент, никак не прокомментировал исчезновение зарубежного коллеги.

Онлайн-встреча так называемой «коалиции желающих» состоялась 11 декабря. В ходе заседания Зеленский сообщил другим лидерам о проведенном с чиновниками из США разговоре, касающемся гарантий безопасности для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп призвал лидеров Франции, Германии и Великобритании надавить на Владимира Зеленского, чтобы он принял мирный план, разработанный американской стороной. По данным газеты The Wall Street Journal, хозяин Белого дома высказал свою просьбу во время телефонного разговора с представителями европейских стран.

Ранее журналисты узнали, что европейские лидеры призвали Зеленского «противостоять» плану Трампа.