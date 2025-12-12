проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Как подготовить кожу к новогодним праздникам за две недели, рассказал врач

Врач Михайлова: освежить лицо за две недели до праздника поможет биоревитализация

true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Самое оптимальное время для подготовки к новогодней ночи — 2–3 недели до праздников. В это время можно сделать пилинг или глубокую чистку лица, а также биоревитализацию, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

«Правильнее начать подготовку с глубокой чистки или пилинга, чтобы удалить ороговевшие клетки кожи, улучшить ее текстуру, выровнять цвет лица. Эти процедуры могут быть как самостоятельными, так и подготовительными к дальнейшему уходу. За 2–3 недели хороший эффект даст биоревитализация — инъекции гиалуроновой кислоты. В результате кожа увлажняется и восстанавливается, становится упругой, но нужно время для реабилитации, так как может быть отечность. К праздникам она должна пройти», – отметила врач.

Косметические манипуляции с использованием RF-лифтинга, которые подтягивают кожу, улучшают ее упругость, уменьшают морщины, лучше провести за 1–2 недели до нового года.

«Еще за пару недель до праздников можно сделать микродермабразию, в процессе которой удаляется верхний слой клеток кожи и улучшается ее текстура и цвет. За 2–3 дня до праздников воспользуйтесь увлажняющей маской или сывороткой, чтобы восстановить водный баланс кожи и придать ей сияющий вид. Улучшить кровообращение и снять отечность поможет лимфодренажный массаж. Его делают вручную или специальным аппаратом», – рассказала косметолог.

Если времени на процедуры уже нет, можно пойти на хитрость и сделать сияющий макияж. По словам врача, он создаст эффект ухоженной кожи.

«Быстрый результат для тела даст антицеллюлитный массаж, он улучшит циркуляцию крови и сделает кожу более упругой. Потребуется несколько сеансов, поэтому начинать их нужно заранее. Спа-обертывания увлажнят и подтянут кожу, а также поднимут настроение в холодные зимние дни и снимут стресс. Криотерапия улучшит тонус кожи и снимет отеки», – заключила специалист.

Ранее ученые подсчитали, на сколько цифровые технологии сократили отмывание денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами