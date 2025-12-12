Шойгу заявил, что Россия против создания «восточного НАТО»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки создания «восточного НАТО» не устраивают Россию и ее партнеров. Его слова на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом передает РИА Новости.

«Попытки создания здесь разного рода, как это сейчас называется, новой архитектуры, а если говорить точнее, то восточного НАТО, не могут нас устраивать», — сказал он.

По его словам, Россия придерживается асеаноцентричной модели архитектуры безопасности, которая была выстроена в районе Юго-Восточной Азии давно на основе опыта «многих войн и трагических событий».

10 декабря Шойгу заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе появляются «зародыши НАТО», которые несут дополнительные угрозы региону, а также для России.

В начале декабря США опубликовали новую Стратегию нацбезопасности, в которой говорится, что Индо-Тихоокеанский регион станет полем одних из ключевых геополитических и экономических столкновений в XXI веке.

Ранее Лавров заявил, что НАТО стремится застолбить место в Тихом океане, подрывая безопасность.