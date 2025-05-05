В минздраве Дагестана уточнили данные о погибших при перестрелке в Махачкале

Минздрав Дагестана: во время стрельбы в Махачкале погибли три человека

Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщило, что в результате перестрелки в Махачкале погибли три человека. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале ведомства.

«По уточненной информации в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибло трое человек. Нападавшие нейтрализованы», — говорится в заявлении.

В министерстве не уточнили, кто именно входит в число погибших — сотрудники правоохранительных органов, нападавшие или гражданские лица.

Из публикации следует, что еще пять пострадавших в настоящее время находятся в больницах. Среди них — двое полицейских и трое гражданских лиц, включая 17-летнюю девушку.

«Вопрос лечения раненых находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова», — добавили в ведомстве.

Перестрелка в Махачкале произошла днем 5 мая. Группа неизвестных напала на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС), открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Впоследствии злоумышленники угнали служебный автомобиль и скрылись с места происшествия.

Как рассказали в министерстве внутренних дел Дагестана, в ходе перестрелки стражи порядка ликвидировали двоих агрессоров. По данным СМИ, с места преступления скрылись еще двое нападавших.

Ранее в Махачкале нашли автомобиль, на котором скрылись напавшие на наряд ДПС злоумышленники.