На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени мигранты устроили стрельбу и получили сроки

В Тюмени осудили устроивших перестрелку иностранцев
true
true
true
close
Shutterstock

Суд вынес приговор мужчинам, которые открыли стрельбу во дворе в Тюмени. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы региона.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Во время стрельбы травмы получил один мужчина, его госпитализировали. Одного из подозреваемых задержали. Нескольких участников разборок объявили в федеральный розыск. В квартирах мужчин прошли обыски.

Фигурантов нашли, в их действиях усмотрели признаки хулиганства с применением оружия и умышленным уничтожением имущества. Отмечается, что все они являются гражданами другого государства.

В результате двоих мужчин признали виновными, одного приговорили к 2,5 годам лишения свободы, второй проведет в колонии общего режима два года и четыре месяца.

Также в стрельбе участвовал еще один мужчина, но его оправдали по всем статьям, он имеет право на реабилитацию.

Ранее в Ленобласти покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за сдачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами