В Тюмени мигранты устроили стрельбу и получили сроки

Суд вынес приговор мужчинам, которые открыли стрельбу во дворе в Тюмени. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы региона.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Во время стрельбы травмы получил один мужчина, его госпитализировали. Одного из подозреваемых задержали. Нескольких участников разборок объявили в федеральный розыск. В квартирах мужчин прошли обыски.

Фигурантов нашли, в их действиях усмотрели признаки хулиганства с применением оружия и умышленным уничтожением имущества. Отмечается, что все они являются гражданами другого государства.

В результате двоих мужчин признали виновными, одного приговорили к 2,5 годам лишения свободы, второй проведет в колонии общего режима два года и четыре месяца.

Также в стрельбе участвовал еще один мужчина, но его оправдали по всем статьям, он имеет право на реабилитацию.

Ранее в Ленобласти покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за сдачи.