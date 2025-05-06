Раненому участнику перестрелки с полицейскими в Махачкале предъявили обвинения

Участнику нападения на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале предъявили обвинения в посягательстве на жизнь полицейских и ряде других преступлений. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Из заявления следует, что обвинения были предъявлены местному жителю, который получил ранения в ходе перестрелки со стражами порядка и сейчас находится в больнице. Его обвинили в хищении оружия, угоне автомобиля, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — подчеркнули в ведомстве.

5 мая неизвестные напали на наряд дорожно-патрульной службы в Махачкале, открыв огонь по стражам порядка. Затем злоумышленники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться с места преступления, но их остановили подоспевшие сотрудники силовых структур. В результате часть преступников нейтрализовали и как минимум один из них получил ранения и был госпитализирован.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Дагестана, в общей сложности в результате перестрелки пострадали не менее восьми человек. Троих из них спасти не удалось, остальные в настоящее время находятся в больницах.

Ранее власти пообещали выплатить по 1 млн рублей семьям правоохранителей, которых не спасли после перестрелки в Махачкале.