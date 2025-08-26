В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Лондона в Пекин

Baza: самолет с 311 пассажирами из Лондона сел в Нижневартовске из-за двигателя

Рейс Лондон–Пекин авиакомпании Air China неожиданно приземлился в Нижневартовске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, причиной стало отказавшее в полете оборудование — самолет сел из-за проблем с одним из двигателей. На борту находились 311 пассажиров.

Как уточнила Baza, Boeing 777-39L(ER) вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 21:43 (UTC) и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Посадка прошла штатно: лайнер самостоятельно развернулся на полосе и дошел до перрона на одном двигателе.

По предварительной информации, экипаж выбрал Нижневартовск из-за благоприятной погоды и длинной взлетно-посадочной полосы, что сделало этот аэропорт оптимальным вариантом для столь крупного воздушного судна. При этом пилоты не запрашивали помощи аварийных служб.

В Baza отметили, что персонал аэропорта быстро подготовился к приему самолета и оперативно подогнал к нему подходящий трап. Источник издания добавил, что, скорее всего, авиакомпания направит за пассажирами резервный борт с техниками и деталями, так как выполнить ремонт такого лайнера в Нижневартовске местные специалисты не смогут.

Пока неизвестно, где разместят более 300 пассажиров на время ожидания. В накопителе аэропорта вместить всех будет сложно, и, вероятно, людей направят в гостиницы. Однако, как подчеркнули в Baza, у иностранных туристов может возникнуть проблема с оплатой, поскольку зарубежные карты в России не работают, как и российские за рубежом.

