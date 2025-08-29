На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поломки

Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, изначально рейс U6-378 должен был вылететь в 20:50, его несколько раз задерживали — сначала на час, затем еще на полчаса. Борт взлетел в 22:10, а спустя около минуты в левом двигателе произошел хлопок.

Как пишет Mash, после экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. Пассажиров разместили в гостинице, следующий вылет состоится примерно в 5 утра.

26 августа рейс Лондон–Пекин авиакомпании Air China неожиданно приземлился в Нижневартовске. Причиной стало отказавшее в полете оборудование — самолет сел из-за проблем с одним из двигателей. Посадка прошла штатно: лайнер самостоятельно развернулся на полосе и дошел до перрона на одном двигателе. На борту находились 311 пассажиров.

Ранее в США пилоты экстренно посадили самолет из-за выкрикивавшего расистские лозунги пассажира.

