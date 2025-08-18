На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Подмосковья сообщили о долгом и низком кружении пассажирского лайнера

Mash: пассажирский Airbus долго не может приземлиться и кружит над Подмосковьем
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

В Подмосковье жители Чеховского округа сообщили о низком полете пассажирского Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали каналу, что самолет уже несколько часов кружит над домами, что вызвало тревогу.

По данным Mash, авиасудно вылетело утром из московского аэропорта Внуково в киргизский Ош, однако спустя некоторое время начало выполнять круги над областью. Лайнер вырабатывает топливо и, как предполагается, готовится к возврату в аэропорт вылета.

В воздухе самолет находится более двух часов.

До этого пассажирский SSJ-100 рейса МоскваПенза экстренно сел в аэропорту «Шереметьево». По словам представителя экстренных служб, причина экстренной аварийной посадки связана с срабатыванием датчика неисправности топливного фильтра. Собеседник агентства добавил, что в «Шереметьево» были приведены в готовность все дежурные оперативные службы.

Ранее пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт в кабине прямо перед вылетом.

