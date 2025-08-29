Стало известно, гражданам какой страны Россия выдала больше всего электронных виз

Посол: больше всего электронных виз в РФ в 2025 году было выдано гражданам Китая

Россия за первые 8 месяцев текущего года больше всего выдала электронных виз гражданам Китая. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

«Из выданных 530 тыс. электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тыс.), затем Германия (44 тыс.) и Объединенные Арабские Эмираты (42 тыс.)», — сказал дипломат.

В апреле российский МИД заявил, что граждане Германии, Эстонии и Латвии чаще всего среди жителей стран — членов Евросоюза (ЕС) обращаются за электронными визами в Россию. По данным ведомства, интерес к электронным визам проявляют жители Италии и Франции.

15 апреля МИД России сообщил, что по итогам 2024 года иностранные граждане оформили на 41% больше российских виз по сравнению с предыдущим годом. Соответствующий показатель составил около 1,4 млн документов, а в 2023 году — порядка 1 млн документов.

Ранее стало известно, зачем в России продлили действие электронной визы для иностранцев.