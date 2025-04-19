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Названы страны, граждане которых чаще всего оформляют электронные визы в РФ

МИД: немцы, эстонцы и латвийцы чаще других в ЕС оформляют электронные визы в РФ
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Shutterstock

Граждане Германии, Эстонии и Латвии чаще всего среди жителей стран — членов Европейского союза (ЕС) обращаются за электронными визами в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское министерство иностранных дел.

«Высокий интерес к единым электронным визам отмечается со стороны граждан КНР — 399 673 въезда, Саудовской Аравии (72 392), Турции (55 716), Индии (32 423)», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Также подобные документы пользуются спросом у жителей Кувейта, Ирана, Омана, Бахрейна и ряда иных государств.

При этом среди стран — членов ЕС чаще всего электронные визы в РФ оформляют немцы. К текущему моменту граждане Германии въехали на территорию страны по таким документам 68 393 раза.

«[Далее] идут Эстония (40 462), Латвия (26 016), Литва (13 865)», — добавили в министерстве.

Там уточнили, что определенный интерес к электронным визам проявляют жители Италии и Франции. Первые въехали в РФ с подобными документами 11 102 раза, а вторые — 8526 раз.

15 апреля РБК со ссылкой на данные МИД РФ сообщил, что по итогам 2024 года иностранные граждане оформили на 41% больше российских виз по сравнению в предыдущим годом. Соответствующий показатель составил около 1,4 млн документов, а в 2023 году — порядка 1 млн документов.

Ранее в РФ решили увеличить допустимый срок пребывания в стране туристов с электронной визой.

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