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Стало известно, зачем в России продлили действие электронной визы для иностранцев

Специалист Крупнов: электронную визу продлили не для привлечения рабочей силы
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Решение увеличить срок действия электронной визы для въезда в Россию для иностранцев вдвое не связано с привлечением рабочей силы. Об этом НСН заявил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя новость о том, что Госдума приняла законопроект об увеличении до 120 суток срока действия единой электронной визы для въезда в страну.

Этот документ получают жители Европы, Китая, США и некоторых африканских стран. Эксперт отметил, что действия направлены на отработку перехода на цифровые визы.

«Это кардинально не изменит политику, потому что сроки пребывания на территории России, различные ограничения, связанные с трудовой деятельностью, в принципе регулируются другими законами, и всегда можно выстроить правильные диверсифицированные форматы по отношению к разным категориям иностранных граждан», — подчеркнул Крупнов.

По его мнению, нет причин переживать о том, что в ближайшее время в стране произойдет массовый наплыв иностранцев.

5 июля сообщалось, что с 21 июля в России вступают в силу новые правила контроля виз для иностранцев. Главное изменение заключается в том, что данные об аннулированных визах теперь автоматически вносятся в государственную миграционную систему и передаются в ФСБ. Это исключит возможность нелегального въезда в страну, даже если в паспорте отсутствует штамп «аннулировано».

Ранее россиянам назвали основные причины отказа в шенгенских визах.

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