В России выросла выдача виз иностранцам

РБК: Россия в 2024 году увеличила выдачу виз иностранцам на 40%

В 2024 году иностранцы оформили на 41% больше российских виз, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику консульского департамента МИД России.

Отмечается, что в 2023 году было выдано около 1 млн виз, за 2024 год иностранцы получили около 1,4 млн виз. Учитывались как бумажные, так и электронные документы. При этом более половины виз выдали консульские учреждения РФ за границей.

«В основном граждане других стран просили визы для посещения России с туристическими, деловыми, рабочими и частными целями, а также для учебы», — говорится в публикации.

Также в несколько раз выросло количество выданных иностранцам электронных виз — 670,9 тысячи документов против 170,1 тысячи годом ранее.

До этого российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что срок пребывания иностранных туристов в России по электронной визе вырастет до 30 дней.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москве и Вашингтону необходимо учесть большое количество нюансов, прежде чем возобновить нормальную работу своих дипломатических представительств.