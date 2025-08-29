Федор Конюхов установил новый рекорд

Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд по высоте полета на аэростате

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло в Алтайском крае побили рекорд РФ, подняв тепловой аэростат на высоту 10 464 м. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.

«В 07:11 (03:11 мск. — «Газета.Ru») по Барнаулу через 76 минут после старта Федор Конюхов и Иван Меняйло достигли 10 678 м и побили национальный рекорд высоты полёта на тепловом аэростате «ФосАгро», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пилоты взлетели в 01:55 мск из пригорода Алейска.

Предыдущий национальный рекорд был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года — он осуществил полет на высоте 10 266 м в Приэльбрусье.

До этого Конюхов стал первым человеком в истории, пересекшим Южную Атлантику (южная часть Атлантического океана) на весельной лодке. Этого достижения он добился во время экспедиции, которую в конце марта досрочно завершил из-за поломок на лодке.

73-летний путешественник совершил в одиночку пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику.

Ранее Конюхов установил новый мировой рекорд.