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Федора Конюхова решено эвакуировать на 114-й день плавания на весельной лодке

Федор Конюхов завершил экспедицию в Австралию досрочно из-за поломок на лодке
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Фёдор Конюхов

Путешествие Федора Конюхова на весельной лодке от Южной Америки до Австралии решено прекратить на 114-й день. Об этом сообщает в Telegram-канале его экспедиционный штаб.

«На текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя. Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом», — говорится в публикации.

В штабе объяснили, что эти поломки не позволят удерживать лодку на заданном курсе в шторм: она будет вставать бортом к волнам, начнет переворачиваться и получит критические повреждения.

Согласно посту, 30-31 марта в районе местонахождения путешественника установится благоприятная погода. Конюхова планируют эвакуировать на борт проходящего судна. До этого он проведет консервацию всех систем весельной лодки и задраит люки, после чего она продолжит дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем. Оттуда ее отбуксируют в порт.

26 марта у Конюхова, который совершал 200-дневное путешествие, посреди Индийского океана сломался электрический опреснитель воды. Путешественник начал свой путь в декабре прошлого года из пролива Дрейка в Южной Америке, за 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд — первым прошел этот маршрут на весельной лодке. В пути мужчина встретил день рождения — ему исполнилось 73 года.

Ранее мужчина упал с 235-метрового балкера и провел 19 часов в открытом океане.

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