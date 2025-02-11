Федор Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, пересекшим Южную Атлантику (южная часть Атлантического океан) на весельной лодке. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Этой ночью лодка «АКРОС», которой управляет Конюхов, пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан.

В канале отмечается, что он пересек Южную Атлантику по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. На это путешественнику потребовалось 68 суток.

Федор Конюхов 1 декабря начал новую экспедицию — переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии из аргентинской Ушуайи. По планам, путешествие должно занять примерно 200 дней. 4 февраля его сын сообщал, что мужчина попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике.

73-летний путешественник совершил в одиночку пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику.

Ранее путешественник Конюхов установил новый мировой рекорд.