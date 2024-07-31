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Путешественник Конюхов установил новый мировой рекорд

Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса

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Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.

«Всего Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км (149 миль). Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время Конюхов находится на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Путешественник за свою жизнь ходил в экспедиции на собачьих упряжках, верблюдах и лыжах, парусных и весельных лодках, катамаранах, управлял аэростатами, воздушными шарами и мотопарапланом, совершал вело- и автопробеги. Он 17 раз пересек Атлантический океан, совершил четыре кругосветных путешествия, побывал на пяти полюсах Земли, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, нарисовал более трех тысяч картин и рисунков, опубликовал несколько книг.

Конюхов также открыл свою выставку в Подземном музее парка «Зарядье».

Ранее сообщалось, что Конюхов намерен осуществить путешествие с Сахалина на Курилы.

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