Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных лесным пожаром в Геленджике

Сотрудники экстренных служб доставили туристов, оказавшихся отрезанными от путей эвакуации из-за лесного пожара в Пшадском округе Геленджика, на безопасный пляж в селе курорта. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

«Отдыхающих отвезли в безопасное место — <...> на пляж в Кринице, с другой стороны, где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать», — рассказали в ведомстве.

Всего от путей эвакуации оказались отрезаны 23 туриста, отдыхавшие на берегу Черного моря. МЧС РФ направил катер для их транспортировки в безопасное место.

По данным ведомства, площадь лесного пожара в районе села Криница составила 3,2 гектара. К ликвидации возгорания привлекли более 40 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. Также на место происшествия направили вертолет Ми-8.

Лесной пожар на территории Пшадского округа начался в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью над Краснодарским краем уничтожили 18 дронов.

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков дрона на крышу жилого дома эвакуировали десятки людей.