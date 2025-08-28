В Краснодарском крае загорелся лес после падения обломков беспилотника

В Геленджике начался лесной пожар на площади 200 кв. м после атаки дрона

В лесном массиве Геленджика вспыхнул пожар после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По информации штаба, возгорание возникло в районе села Криница. Было зафиксировано три очага общей площадью около 200 кв. метров.

Для ликвидации пожара задействовали 14 человек и четыре единицы техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные и специальные службы.

Этой же ночью в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

