Десятки людей эвакуировали под Ростовом из-за падения обломков БПЛА на крышу дома

Слюсарь: в Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за риска детонации БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

В селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за угрозы детонации боевой части дрона, упавшего на крышу дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку», — написал Слюсарь.

По его словам, пришлось эвакуировать жителей этого дома и 50 соседних частных. Большинство эвакуированных временно разместились у родных и близких, 12 человек, в том числе двух детей, отправили в пункт временного размещения в сельском доме культуры, уточнил врио главы региона.

Слюсарь добавил, что место неразорвавшегося фрагмента беспилотника оцепили до прибытия саперов.

Также чиновник сообщил, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских дронов в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

В ночь на 27 августа украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в результате чего произошел пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть охваченную огнем крышу четырехэтажного здания. О пострадавших ничего не сообщалось.

Ранее в российском регионе запретили снимать последствия прилета дронов.

