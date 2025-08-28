На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В разных регионах России за ночь перехватили более сотни украинских беспилотников

Минобороны: за ночь над семью регионами и двумя морями России сбили 102 дрона
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Столько летательных аппаратов сбили в период с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа. Среди них 22 аппарата были сбиты над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Также Минобороны сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Прошлой ночью украинские беспилотники массово атаковали Ростовскую область. В Ростове-на-Дону были повреждены несколько жилых домов, у одного загорелась крыша на площади 250 кв. м, из здания эвакуировали 15 человек.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях при атаке беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами