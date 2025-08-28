В разных регионах России за ночь перехватили более сотни украинских беспилотников

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Столько летательных аппаратов сбили в период с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа. Среди них 22 аппарата были сбиты над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Также Минобороны сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Прошлой ночью украинские беспилотники массово атаковали Ростовскую область. В Ростове-на-Дону были повреждены несколько жилых домов, у одного загорелась крыша на площади 250 кв. м, из здания эвакуировали 15 человек.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях при атаке беспилотников.