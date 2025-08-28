Под Геленджиком туристы оказались в ловушке из-за лесного пожара

В Пшадском лесничестве под Геленджиком 23 туриста оказались отрезаны от путей эвакуации из-за лесного пожара. Об этом сообщает МЧС РФ по Кубани в Telegram-канале.

«23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС МЧС России», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в Пшадском лесничестве горят 3,2 гектара леса в районе населенного пункта Криница. Возгорание тушат более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Специалисты отмечают, что угрозы Кринице нет.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в лесном массиве Геленджика вспыхнул пожар после падения обломков украинского беспилотника.

Всего в районе села Криница было зафиксировано три очага общей площадью около 200 кв. метров.

Этой же ночью в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях при атаке беспилотников.